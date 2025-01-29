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Ювелирное ограбление от обезьян на Шри-Ланке

Интересные Новости

На Шри-Ланке обезьяны устроили ограбление и разбросали добычу

В городе Талала на Шри-Ланке произошёл необычный инцидент: группа обезьян проникла в дом и похитила ювелирные украшения. Приматы забрались на второй этаж через открытое окно, пока хозяева были заняты работами в саду.

Обезьяна ест фрукт
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обезьяна ест фрукт

Хитрое преступление

Обезьяны обыскали комнаты и обратили внимание на шкатулки с украшениями. Среди похищенного оказались три золотых кольца, цепочка и кулон. Хозяева обнаружили пропажу не сразу, но вскоре начали искать украденное.

Найденная добыча

Похищенные украшения были обнаружены неподалёку: часть лежала на крыше соседнего дома, а другая — в канаве. Вероятно, приматы потеряли интерес к своей добыче и решили избавиться от неё. О том, пойманы ли "преступники", не сообщается.

Природные воришки

Обезьяны на Шри-Ланке нередко совершают кражи, используя свою ловкость и сообразительность. Однако столь наглое ограбление с проникновением в дом — редкий случай. Это происшествие напомнило жителям о необходимости быть внимательнее и защищать свои жилища даже от таких неожиданных "гостей".

Уточнения

Шри-Ла́нка́ - островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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