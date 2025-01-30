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В Колумбии обнаружен скорпион с уникальной тактикой защиты

1:37
Интересные Новости

В Колумбии найден скорпион, выпрыскивающий яд

Учёные сделали удивительное открытие: в Колумбии обнаружен редкий вид скорпиона, который способен выпрыскивать яд. Этот вид, названный Tityus achilles, был найден в департаменте Кундинамарка, горной части региона Магдалена. Об открытии сообщил студент магистратуры мюнхенского Университета Людвига Максимилиана, Лео Лаборье.

Скорпион
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорпион

Уникальное поведение

До сих пор способность выпрыскивать яд наблюдалась лишь у двух видов скорпионов, обитающих в Северной Америке и Африке. Хотя большинство скорпионов потенциально способны к такому поведению, они крайне редко применяют эту стратегию.

Выпрыскивание яда - это защитный механизм, который помогает скорпиону избежать физического контакта с угрозой. Яд направляется в глаза или нос хищника, что даёт скорпиону шанс на спасение. Этот метод менее целенаправлен, чем ужаление, но достаточно эффективен для отпугивания.

Почему это важно

Лаборье объяснил, что выпрыскивание яда требует значительных энергетических затрат, поэтому такая стратегия эволюционно оправдана только в условиях сильного хищнического давления. Учёный предполагает, что в среде обитания Tityus achilles существуют хищники, способствующие развитию этого уникального поведения.

Этот случай открывает новые горизонты для изучения эволюции защитных механизмов у скорпионов и подчёркивает биологическое разнообразие региона.

Уточнения

Скорпио́ны - отряд членистоногих из класса паукообразных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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