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Ветряные турбины и киты: мифы, которые мешают экологии

2:08
Интересные Новости

Учёные опровергли связь морских ветряков с гибелью китов

Морские ветряные электростанции всё чаще становятся объектом споров, несмотря на их значимость для перехода на возобновляемую энергетику. Недавно избранный президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, заявив, что ветряки якобы "сводят китов с ума" и провоцируют их выбросы на побережье Массачусетса. Однако учёные уверенно опровергли эти заявления.

Ветряная мельница
Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветряная мельница

Нет научных доказательств

Исследования показывают, что нет никаких научных данных, подтверждающих связь между морскими ветряными электростанциями и гибелью китов.

  • В 2022 году действительно зафиксировали аномально высокое количество выбросов китов. Однако специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отмечают, что главные угрозы для морских млекопитающих — это рыболовство и столкновения с судами.
  • С 2016 года было зарегистрировано 232 случая выбросов китов, но ни один из них не связан с ветровыми турбинами.

Реальные угрозы и важность ветровой энергетики

Эксперты указывают, что чрезмерное обсуждение предполагаемых рисков от ветровых станций отвлекает внимание от реальных проблем.

  • Основные опасности для китов включают морское рыболовство, которое увеличивает вероятность запутывания в сетях, и активное судоходство, создающее риск столкновений.
  • Переход на возобновляемую энергетику, включая ветряные станции, может снизить зависимость от нефти и угля, что, в свою очередь, уменьшит экологические риски, связанные с их перевозкой.

Заключение

Научные данные подтверждают, что морские ветряки не представляют угрозы для китов. Вместо этого важно сосредоточиться на решении реальных проблем, таких как взаимодействие рыболовных судов с морскими млекопитающими и снижение углеродного следа через развитие чистой энергии.

Уточнения

Ветряная мельница (ветряк) — аэродинамический механизм, выполняющий механическую работу за счёт энергии ветра, улавливаемой крыльями.

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Автор Дмитрий Тезнев
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