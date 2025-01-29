Ветряные турбины и киты: мифы, которые мешают экологии

Морские ветряные электростанции всё чаще становятся объектом споров, несмотря на их значимость для перехода на возобновляемую энергетику. Недавно избранный президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, заявив, что ветряки якобы "сводят китов с ума" и провоцируют их выбросы на побережье Массачусетса. Однако учёные уверенно опровергли эти заявления.
Нет научных доказательств
Исследования показывают, что нет никаких научных данных, подтверждающих связь между морскими ветряными электростанциями и гибелью китов.
Реальные угрозы и важность ветровой энергетики
Эксперты указывают, что чрезмерное обсуждение предполагаемых рисков от ветровых станций отвлекает внимание от реальных проблем.
Заключение
Научные данные подтверждают, что морские ветряки не представляют угрозы для китов. Вместо этого важно сосредоточиться на решении реальных проблем, таких как взаимодействие рыболовных судов с морскими млекопитающими и снижение углеродного следа через развитие чистой энергии.
Ветряная мельница (ветряк) — аэродинамический механизм, выполняющий механическую работу за счёт энергии ветра, улавливаемой крыльями.
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