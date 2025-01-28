Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Громоздкая мебель и ошибки пропорций: 6 ошибок в интерьере гостиной, которых стоит избегать
Картофельный салат с беконом: простой рецепт, который покорит семью
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы
111-летняя женщина из Испании раскрыла 3 секрета долголетия
Секрет вкусного борща: замените масло этим продуктом — результат удивит
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь
Чрезмерное потоотделение: узнайте, как вернуть себе комфорт
Разогреваем всё тело за 15 минут: этот комплекс упражнений отлично подойдёт для разминки
Ещё один российский актёр засветился в Голливуде

Исчезновение акул в Средиземном море: срочные меры

2:00
Интересные Новости

Исчезновение акул и скатов в Средиземном море: как остановить катастрофу

Чрезмерный вылов и незаконный промысел поставили более 80 видов акул и скатов в Средиземном море на грань вымирания. Несмотря на усилия учёных и природоохранных организаций, ситуация остаётся критической.

Акула
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акула

Почему акулы и скаты под угрозой

Акулы и скаты часто попадают в рыболовные сети как целенаправленный улов или случайная добыча. Растущий спрос на этих животных усугубляет проблему, а существующие законы оказываются недостаточно эффективными.

  • Учёные провели исследования в 22 странах региона и предложили около 200 мер для защиты этих видов.
  • Однако эффективность мониторинга и контроля остаётся низкой, что делает эти усилия мало результативными.

Лидеры в защите акул

Испания выделяется среди других стран региона благодаря большему количеству природоохранных мер. Однако подходы к защите видов существенно различаются в зависимости от политической воли и доступных ресурсов в каждой стране.

Что можно сделать

Эксперты подчёркивают важность более строгого мониторинга и просвещения населения. Особое внимание уделяется вовлечению местных сообществ в диалог и сотрудничество с рыбаками. Совместные стратегии могут включать:

  • Ограничение вылова в определённых зонах.
  • Просветительские кампании для рыбаков и потребителей.
  • Разработку долгосрочных программ с участием государства и частного сектора.

Важность коллективных усилий

Спасение акул и скатов требует не только государственных инициатив, но и активного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами. Лишь комплексный подход позволит сохранить биоразнообразие Средиземного моря и предотвратить экологическую катастрофу.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
На Земле может появиться новый океан
Наука и техника
На Земле может появиться новый океан Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
На Земле может появиться новый океан
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Последние материалы
Ещё один российский актёр засветился в Голливуде
В США рассказали о мощи подводных лодок КНДР
Как создать уют в доме без лишних затрат: секреты легкого беспорядка
Священник помолится за погибших на перевале Дятлова — экспедиция стартует в январе
Профсоюз мясной отрасли немецкого Ростока требует повышения зарплат до 14,50 евро в час
Эти неоновые растения будто с другой планеты: добавьте их в квартиру
Заводчица за 160 тысяч рублей продала щенка с коронавирусом
Старый стол книжка станет новым трендом: 5 простых идей
Один неверный поворотник — и ДТП: какой сигнал обязаны включать водители
Как подобрать оптимальный режим мытья головы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.