Эволюция птичьих песен: что они скрывают

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Птичье пение: как звуки помогают выживать и общаться

Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон провели масштабное исследование, проанализировав более 100 тысяч аудиозаписей птичьих голосов из глобального хранилища Xeno-Canto. Результаты показали, как птицы адаптируют свои звуки в зависимости от условий среды, географии и даже размеров своего тела.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексис Лурс, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Малиновка

Зачем птицам их пение

Птицы используют разнообразные звуки для самых разных целей:

Мелодичные песни самцов предназначены для привлечения самок.

самцов предназначены для привлечения самок. Короткие крики помогают предупреждать об опасности и координировать действия в стае.

Например, в шумных местах, где преобладает низкочастотный фон, птицы поют на более высоких частотах, чтобы их сигналы были слышны.

Умение вводить в заблуждение

Исследование также выявило интересную особенность поведения мелких птиц. Они могут изменять высоту своих звуков в зависимости от ситуации.

Если нужно отпугнуть хищников, такие птицы поют на более низких частотах, создавая иллюзию, что они крупнее, чем на самом деле.

Значение исследования

Полученные данные проливают свет на эволюцию коммуникации у птиц и дают представление о том, как звуки связаны с выживанием. Кроме того, изучение птичьей акустики помогает оценивать состояние экосистем и способствует сохранению биоразнообразия.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.





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