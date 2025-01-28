Эволюция птичьих песен: что они скрывают

Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон провели масштабное исследование, проанализировав более 100 тысяч аудиозаписей птичьих голосов из глобального хранилища Xeno-Canto. Результаты показали, как птицы адаптируют свои звуки в зависимости от условий среды, географии и даже размеров своего тела.
Птицы используют разнообразные звуки для самых разных целей:
Например, в шумных местах, где преобладает низкочастотный фон, птицы поют на более высоких частотах, чтобы их сигналы были слышны.
Исследование также выявило интересную особенность поведения мелких птиц. Они могут изменять высоту своих звуков в зависимости от ситуации.
Полученные данные проливают свет на эволюцию коммуникации у птиц и дают представление о том, как звуки связаны с выживанием. Кроме того, изучение птичьей акустики помогает оценивать состояние экосистем и способствует сохранению биоразнообразия.
Биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
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