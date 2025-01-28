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Эволюция птичьих песен: что они скрывают

1:32
Интересные Новости

Птичье пение: как звуки помогают выживать и общаться

Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон провели масштабное исследование, проанализировав более 100 тысяч аудиозаписей птичьих голосов из глобального хранилища Xeno-Canto. Результаты показали, как птицы адаптируют свои звуки в зависимости от условий среды, географии и даже размеров своего тела.

Малиновка
Фото: commons.wikimedia.org by Алексис Лурс, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Малиновка

Зачем птицам их пение

Птицы используют разнообразные звуки для самых разных целей:

  • Мелодичные песни самцов предназначены для привлечения самок.
  • Короткие крики помогают предупреждать об опасности и координировать действия в стае.

Например, в шумных местах, где преобладает низкочастотный фон, птицы поют на более высоких частотах, чтобы их сигналы были слышны.

Умение вводить в заблуждение

Исследование также выявило интересную особенность поведения мелких птиц. Они могут изменять высоту своих звуков в зависимости от ситуации.

  • Если нужно отпугнуть хищников, такие птицы поют на более низких частотах, создавая иллюзию, что они крупнее, чем на самом деле.

Значение исследования

Полученные данные проливают свет на эволюцию коммуникации у птиц и дают представление о том, как звуки связаны с выживанием. Кроме того, изучение птичьей акустики помогает оценивать состояние экосистем и способствует сохранению биоразнообразия.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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