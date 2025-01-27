Муравьи ведут войны, запоминая своих врагов

1:40 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Муравьи помнят врагов и не прощают обид

Муравьи, как оказалось, обладают уникальной способностью запоминать встречи с врагами из других гнёзд. Это объясняет их склонность к длительным и ожесточённым конфликтам с соседними колониями.

Фото: flickr.com by Jeff Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Как муравьи распознают врагов

Насекомые различают своих и чужих по запаху. Конкуренция за ресурсы нередко приводит к ожесточённым столкновениям между колониями. Однако чёрные садовые муравьи (Lasius niger) пошли дальше: они не только идентифицируют врагов, но и запоминают их.

Учёные о мстительных муравьях

Команда под руководством доктора Фолькера Неринга из Фрайбургского университета провела исследование, которое показало интересные результаты.

При повторной встрече с муравьями из конкурирующего гнезда, с которыми раньше был негативный опыт, особи проявляли повышенную агрессию.

Эксперимент подтвердил, что муравьи запоминают предыдущие столкновения и используют этот опыт в дальнейшем поведении.

Муравьи учатся на опыте

Результаты исследования доказывают, что поведение муравьёв не ограничивается инстинктами. Эти насекомые способны учиться, адаптироваться и учитывать прошлые события, что делает их стратегии выживания ещё более сложными.

Влияние открытий

Исследование подчеркнуло важность понимания сложной социальной структуры муравьиных колоний и их способности накапливать опыт. Такие находки помогают лучше изучить механизмы взаимодействия не только насекомых, но и других видов в природе.

Уточнения

Чёрный садо́вый мураве́й - западнопалеарктический вид муравьёв из рода Lasius.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.