Муравьи ведут войны, запоминая своих врагов

Муравьи, как оказалось, обладают уникальной способностью запоминать встречи с врагами из других гнёзд. Это объясняет их склонность к длительным и ожесточённым конфликтам с соседними колониями.
Как муравьи распознают врагов
Насекомые различают своих и чужих по запаху. Конкуренция за ресурсы нередко приводит к ожесточённым столкновениям между колониями. Однако чёрные садовые муравьи (Lasius niger) пошли дальше: они не только идентифицируют врагов, но и запоминают их.
Учёные о мстительных муравьях
Команда под руководством доктора Фолькера Неринга из Фрайбургского университета провела исследование, которое показало интересные результаты.
Муравьи учатся на опыте
Результаты исследования доказывают, что поведение муравьёв не ограничивается инстинктами. Эти насекомые способны учиться, адаптироваться и учитывать прошлые события, что делает их стратегии выживания ещё более сложными.
Влияние открытий
Исследование подчеркнуло важность понимания сложной социальной структуры муравьиных колоний и их способности накапливать опыт. Такие находки помогают лучше изучить механизмы взаимодействия не только насекомых, но и других видов в природе.
Чёрный садо́вый мураве́й - западнопалеарктический вид муравьёв из рода Lasius.
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