Жизнь в недоступных местах: черви из глубин

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Под морским дном Тихого океана найдены крупные черви

Во время экспедиции исследовательского судна Falkor, организованной Институтом океана имени Шмидта, учёные сделали сенсационное открытие. В скрытых подводных полостях Восточно-Тихоокеанского поднятия были обнаружены морские черви, о которых ранее никто не подозревал.

Фото: flickr.com by s shepherd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Червь

Удивительная находка

Команда, возглавляемая докторами Моникой Брайт и Сабиной Голлнер, установила, что в этих труднодоступных местах обитают не только микроорганизмы, как считалось раньше, но и сложные организмы, такие как трубчатые черви Riftia pachyptila. Эти черви, достигающие в длину 0,5 метра, зависят от хемосинтезирующих бактерий, которые обеспечивают их питанием.

Укрытия с особым климатом

Обнаруженные черви используют подводные полости в качестве убежищ. Благодаря геологической активности температура в этих укрытиях достигает комфортных 24 градусов Цельсия, что создаёт идеальные условия для их существования.

Новая подводная экосистема

Это открытие указывает на наличие ранее неизвестной экосистемы под морским дном, которая, возможно, простирается на огромные территории. По мнению исследователей, такие находки подчёркивают важность сохранения как поверхностных, так и глубинных экосистем для поддержания здоровья океанов.

Уточнения

Ти́хий океа́н - самый большой по площади и глубине океан на Земле.



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