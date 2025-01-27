Гиена в Египте: загадка природы, потрясшая науку

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Гиена в Египте: редкая находка спустя пять тысяч лет

На юго-востоке Египта была зафиксирована поистине удивительная находка: гиена, впервые за последние пять тысячелетий. Этот случай стал сенсацией как для учёных, так и для местных жителей.

Фото: Own work by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гиена

Исследователи из Университета Аль-Азхар признались, что поначалу с трудом верили в достоверность информации. Однако фото и видеозаписи с останками животного убедили их. Когда учёные увидели гиену собственными глазами, они были поражены, ведь никто не предполагал, что этот африканский хищник может появиться на египетской земле.

Как это произошло

Местные жители поймали и убили гиену в 30 километрах от египетско-суданской границы, что примерно в 500 километрах от её привычной среды обитания в Судане. По мнению учёных, причиной такого перемещения стали редкие погодные явления.

Роль природных факторов

Эксперты полагают, что область низкого давления, вызвавшая осадки на границе двух стран, стала ключевым фактором. Дожди усилили рост растений, сформировав своеобразный миграционный коридор, по которому гиена могла отправиться в поисках добычи. Этот случай наглядно демонстрирует, как природные явления способны изменить привычные маршруты животных.

Возможные последствия

Учёные отмечают, что такие события могут стать поводом для дальнейших исследований, чтобы лучше понимать, как изменения климата влияют на миграцию животных. Гиена в Египте — это не только редкость, но и напоминание о том, как взаимосвязаны природные процессы.

Уточнения

Гие́ны — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных.



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