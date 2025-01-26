Одинокая рыба в Японии поправилась благодаря необычному решению

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Морская рыба выздоровела благодаря картонным людям: необычная история из Японии

Морская рыба, которая заболела после закрытия аквариума в городе Симоносеки на юго-западе Японии, удивительным образом поправилась благодаря вырезанным из картона людям.

Фото: Photo taken and uploaded by user by Wikipedia:User:Fredhsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба-солнце

Как началась проблема

После закрытия аквариума Кайкекан в декабре 2024 года на ремонт, рыба-солнце — одна из главных достопримечательностей — начала проявлять признаки стресса. Она потеряла аппетит, стала биться о стенки аквариума и чувствовала недомогание.

Смотрители аквариума, заметив ухудшение её состояния, решили принять необычные меры.

Необычное решение

Чтобы помочь рыбе справиться с одиночеством, сотрудники повесили свою униформу и разместили картонные фигуры людей возле аквариума. Уже на следующее утро рыба впервые за неделю начала есть, а вскоре её состояние заметно улучшилось.

"Она неуклонно выздоравливала, и мы рады, что ей стало лучше", — рассказал Мо Миядзава, аквариумист аквариума.

История рыбы

Рыба-солнце, представитель семейства иглобрюхих, прибыла в аквариум в феврале 2024 года с южного побережья Кочи. Благодаря своей необычной форме и большим глазам, она быстро стала одной из главных достопримечательностей заведения.

Этот случай ещё раз подчёркивает, как важно для животных, даже таких необычных, как рыбы, ощущать присутствие людей и внимание.

Уточнения

Ры́ба-со́лнце - вид рода лун-рыб одноимённого семейства.



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