Секрет китов: как морские гиганты спасают планету

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Киты могут помочь людям в борьбе с климатическими изменениями

Киты, крупнейшие животные на планете, играют важную роль в углеродном цикле и могут стать ключевым элементом в борьбе с изменением климата. Биолог Хайди Пирсон подчёркивает, что изучение этих млекопитающих открывает перспективы как для сохранения морской среды, так и для разработки стратегий управления климатом.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горбатый кит прыгает в воде

Как киты влияют на углеродный цикл

1.Хранение углерода в биомассе

Масса кита может достигать 150 тонн, и значительная часть его тела состоит из углерода.

Благодаря долгой жизни (более 100 лет) киты эффективно накапливают углерод, задерживая его в экосистеме.

2.Естественные отходы и фотосинтез

Каждый день кит потребляет около 4 % своей массы в виде криля и планктона.

Его экскременты, богатые питательными веществами, способствуют росту фитопланктона, который активно поглощает углекислый газ через фотосинтез.

3.Миграции и распространение углерода

Усатые киты преодолевают длинные миграционные маршруты, способствуя перераспределению углерода в океанах.

Почему важно сохранить популяцию китов

За последние десятилетия из-за китобойного промысла количество китов сократилось на 81 %. Это оказывает негативное влияние на углеродный цикл в океанах. По мнению экспертов, восстановление численности китов способно существенно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, благодаря улучшению фотосинтеза и увеличению биомассы морских экосистем.

Заключение

Сохранение и увеличение численности китов может стать одним из естественных способов борьбы с изменением климата. Это требует усилий в сфере междисциплинарных исследований и активной защиты морских млекопитающих.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.





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