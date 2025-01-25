Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться

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Пингвины тоже разводятся: новое исследование разрушает миф о вечной верности

Многие считают, что пингвины формируют пары на всю жизнь, но новое исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, показало, что это не так. Учёные из Университета Монаша в течение 13 лет изучали поведение пингвинов на острове Филипп в Австралии, где живёт крупнейшая колония этих птиц — около 37 тысяч особей.

Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пингвины

Почему пингвины расстаются

Исследование выявило, что частота "разводов" среди пингвинов значительно выше, чем считалось ранее. Причины расставаний включают:

Неудачные сезоны спаривания : Если пара не смогла успешно вывести птенцов, партнёры чаще ищут новых спутников, чтобы повысить свои шансы на успешное размножение.

: Если пара не смогла успешно вывести птенцов, партнёры чаще ищут новых спутников, чтобы повысить свои шансы на успешное размножение. Внешние факторы: Доступность ресурсов и общий успех размножения в колонии также влияют на стабильность пар.

В благоприятные сезоны пингвины склонны сохранять стабильные пары. Однако в трудные времена они выбирают стратегию смены партнёра.

Интересные данные исследования

За 13 лет наблюдений, с 2000 по 2012 год, было зафиксировано около 250 "разводов" на тысячу пар.

Показатели размножения улучшались в сезоны, когда пары реже расставались.

Частота "разводов" у пингвинов почти в десять раз выше, чем у взрослых жителей США.

Вывод

Социальное поведение пингвинов оказалось сложнее, чем считалось ранее. Оно зависит не только от личной стратегии, но и от внешних факторов, таких как доступность пищи и успех вылупления птенцов.

Уточнения

Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).



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