Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться

Многие считают, что пингвины формируют пары на всю жизнь, но новое исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, показало, что это не так. Учёные из Университета Монаша в течение 13 лет изучали поведение пингвинов на острове Филипп в Австралии, где живёт крупнейшая колония этих птиц — около 37 тысяч особей.
Исследование выявило, что частота "разводов" среди пингвинов значительно выше, чем считалось ранее. Причины расставаний включают:
В благоприятные сезоны пингвины склонны сохранять стабильные пары. Однако в трудные времена они выбирают стратегию смены партнёра.
Социальное поведение пингвинов оказалось сложнее, чем считалось ранее. Оно зависит не только от личной стратегии, но и от внешних факторов, таких как доступность пищи и успех вылупления птенцов.
Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).
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