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Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться

1:47
Интересные Новости

Пингвины тоже разводятся: новое исследование разрушает миф о вечной верности

Многие считают, что пингвины формируют пары на всю жизнь, но новое исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, показало, что это не так. Учёные из Университета Монаша в течение 13 лет изучали поведение пингвинов на острове Филипп в Австралии, где живёт крупнейшая колония этих птиц — около 37 тысяч особей.

Пингвины
Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пингвины

Почему пингвины расстаются

Исследование выявило, что частота "разводов" среди пингвинов значительно выше, чем считалось ранее. Причины расставаний включают:

  • Неудачные сезоны спаривания: Если пара не смогла успешно вывести птенцов, партнёры чаще ищут новых спутников, чтобы повысить свои шансы на успешное размножение.
  • Внешние факторы: Доступность ресурсов и общий успех размножения в колонии также влияют на стабильность пар.

В благоприятные сезоны пингвины склонны сохранять стабильные пары. Однако в трудные времена они выбирают стратегию смены партнёра.

Интересные данные исследования

  • За 13 лет наблюдений, с 2000 по 2012 год, было зафиксировано около 250 "разводов" на тысячу пар.
  • Показатели размножения улучшались в сезоны, когда пары реже расставались.
  • Частота "разводов" у пингвинов почти в десять раз выше, чем у взрослых жителей США.

Вывод

Социальное поведение пингвинов оказалось сложнее, чем считалось ранее. Оно зависит не только от личной стратегии, но и от внешних факторов, таких как доступность пищи и успех вылупления птенцов.

Уточнения

Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

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Автор Дмитрий Тезнев
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