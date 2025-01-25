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Борьба с морским хищником: удивительная история из Аргентины

1:18
Интересные Новости

Рыболов из Аргентины час боролся с акулой весом 90 килограммов

На пляже Посо-де-Алонсо в Аргентине рыболов Гастон Зукко провёл захватывающую схватку с узкозубой акулой длиной 2,5 метра и весом 90 килограммов.

Тигровая акула
Фото: Flickr by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тигровая акула

Как всё произошло

Зукко отправился на рыбалку вместе с другом Габриэлем Муньосом. Для рыбалки они использовали рыбу кефаль в качестве наживки, а крючок забросили с помощью дрона на глубину около 310 метров. Почти сразу после заброса начался клёв, и Зукко вступил в схватку с морским хищником.

Часовая борьба с акулой

Схватка длилась около часа. Упорство рыболова принесло успех: ему удалось вытащить акулу из воды. После фотосессии на память друзья отпустили её обратно в океан. Несмотря на физическую усталость, Зукко и его друг остались довольны необычным приключением, сообщает Tiempo Argentino.

Другие случаи необычной рыбалки

Ранее британец Д. Пачковски на курорте Илфракомб за два дня поймал 17 акул. Одну из них он даже поцеловал, чем вызвал удивление коллег-рыболовов.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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