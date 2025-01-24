Открытие в Новой Гвинее: птицы, которых нельзя трогать

В Новой Гвинее обнаружены птицы с ядовитыми перьями

Во время экспедиции в Новую Гвинею орнитолог Джек Дамбахер сделал неожиданное открытие: хохлатые питоху, известные как дроздовые мухоловки, оказались ядовитыми. Прикосновение к их перьям вызвало жжение и онемение у исследователей, а местные жители подтвердили, что эти птицы несъедобны.

Как птицы становятся ядовитыми

Исследования показали, что перья хохлатых питоху содержат мощный нейротоксин. Этот яд птицы накапливают, поедая жуков Choresine pulchra. Токсин способен вызывать:

Жжение и покалывание.

Паралич.

В больших дозах — летальный исход.

Яд служит защитой птиц от хищников, а также делает их яйца несъедобными, что увеличивает их шансы на выживание.

Не единственные ядовитые птицы

Хохлатые питоху - не единственные представители пернатых с ядовитыми свойствами. Некоторые виды гусей также демонстрируют токсичность, используя яд как естественный механизм защиты. Это открытие подтверждает, что природа по-прежнему хранит множество тайн.

Уточнения

Нейротокси́ны - яды, в том числе токсины, специфически действующие на нервные клетки, обычно взаимодействуя с белками мембраны, такими как ионные каналы.



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