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Законопроект S-15: как Канада заботится о животных

1:26
Интересные Новости

В Канаде примут закон в защиту слонов и человекообразных обезьян

Канадский законопроект S-15, который уже получил одобрение Сената, направлен на защиту слонов и человекообразных обезьян. Он предусматривает запрет на их содержание в неволе, разведение и использование в развлекательных целях. Исключения сделаны лишь для случаев, связанных с научными исследованиями, охраной природы или благополучием животных.

Особенности и цели закона

Автор инициативы, сенатор Марти Клайн, подчеркнул уникальность этих животных, отмечая их самосознание, сложные эмоции и способность формировать глубокие социальные связи. "Слоны и человекообразные обезьяны горюют по утрате близких, и мы обязаны относиться к ним с уважением", — заявил Клайн.

Законопроект направлен на развитие гуманного отношения к животным и укрепляет позиции Канады как страны, заботящейся о правах фауны. Принятие S-15 станет важным шагом в продвижении этического подхода к защите животных.

Почему это важно

Новый закон отражает изменение общественного сознания в вопросах прав животных, подчёркивая необходимость уважительного и гуманного отношения к ним. Он также поднимает международный стандарт для защиты животных, укрепляя репутацию Канады на мировой арене.

Уточнения

Слоны́ — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

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