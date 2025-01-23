Поведение шимпанзе помогает понять эволюцию человека

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Шимпанзе выбирают материалы для инструментов, как древние люди

Современные шимпанзе демонстрируют поразительное сходство с древними гоминидами в способах выбора и использования каменных инструментов. Это открытие помогает учёным лучше понять эволюцию человека и истоки технологического поведения.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Инструменты до Homo

Археологические находки показывают, что использование инструментов началось задолго до появления рода Homo. Окаменелости возрастом до 3,4 миллиона лет указывают на применение каменных орудий древними гоминидами, предшественниками современного человека.

Исследования шимпанзе в Гвинее

Учёные под руководством Дэвида Ройса Брауна изучали выбор каменных орудий шимпанзе в Боссу, Гвинея. Приматы демонстрировали предпочтения в выборе камней для раскалывания орехов.

Особенности их поведения:

Шимпанзе выбирали более твёрдые и прочные камни, что повышало эффективность их использования.

Материалы для инструментов они транспортировали, аналогично тому, как это делали древние гоминины.

Эксперименты подтвердили, что выбор камней у шимпанзе основан на сложных механизмах анализа свойств материалов.

Эволюционные параллели

Поведение шимпанзе подчёркивает, что навыки изготовления и использования инструментов не являются уникальной чертой рода Homo. Это эволюционное наследие, разделяемое с нечеловекообразными приматами, демонстрирует общие корни технологического поведения.

Заключение

Выбор инструментов шимпанзе открывает новые горизонты в изучении эволюции человека. Эти наблюдения показывают, что основы технологического мышления зародились гораздо раньше, чем считалось ранее, и помогают нам глубже понять наши эволюционные истоки.

Уточнения

Гомини́ды - семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян.





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