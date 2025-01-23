Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вариатор выйдет из строя раньше АКПП: вот как узнать об этом заранее — проверенный способ
Пожилые водители выбирают день и хорошую погоду для поездок — вот почему
Эксперты протестировали 11 марок кофе: результаты дегустации
Почему кошки не должны голодать: опасности даже одного дня без еды
Режим питания долгожителей: как ранний ужин улучшает качество жизни
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Бесшумная работа и чистый воздух: секреты идеальной вытяжки
Простая ошибка, которая может сломать ваш холодильник
Привычка давить прыщи приводит к появлению новых прыщей

Поведение шимпанзе помогает понять эволюцию человека

1:58
Интересные Новости

Шимпанзе выбирают материалы для инструментов, как древние люди

Современные шимпанзе демонстрируют поразительное сходство с древними гоминидами в способах выбора и использования каменных инструментов. Это открытие помогает учёным лучше понять эволюцию человека и истоки технологического поведения.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Инструменты до Homo

Археологические находки показывают, что использование инструментов началось задолго до появления рода Homo. Окаменелости возрастом до 3,4 миллиона лет указывают на применение каменных орудий древними гоминидами, предшественниками современного человека.

Исследования шимпанзе в Гвинее

Учёные под руководством Дэвида Ройса Брауна изучали выбор каменных орудий шимпанзе в Боссу, Гвинея. Приматы демонстрировали предпочтения в выборе камней для раскалывания орехов.

Особенности их поведения:

  • Шимпанзе выбирали более твёрдые и прочные камни, что повышало эффективность их использования.
  • Материалы для инструментов они транспортировали, аналогично тому, как это делали древние гоминины.

Эксперименты подтвердили, что выбор камней у шимпанзе основан на сложных механизмах анализа свойств материалов.

Эволюционные параллели

Поведение шимпанзе подчёркивает, что навыки изготовления и использования инструментов не являются уникальной чертой рода Homo. Это эволюционное наследие, разделяемое с нечеловекообразными приматами, демонстрирует общие корни технологического поведения.

Заключение

Выбор инструментов шимпанзе открывает новые горизонты в изучении эволюции человека. Эти наблюдения показывают, что основы технологического мышления зародились гораздо раньше, чем считалось ранее, и помогают нам глубже понять наши эволюционные истоки.

Уточнения

Гомини́ды - семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем
Наука и техника
Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем Аудио 
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит Аудио 
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей
Авто
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Последние материалы
Вариатор выйдет из строя раньше АКПП: вот как узнать об этом заранее — проверенный способ
Пожилые водители выбирают день и хорошую погоду для поездок — вот почему
Эксперты протестировали 11 марок кофе: результаты дегустации
Почему кошки не должны голодать: опасности даже одного дня без еды
Режим питания долгожителей: как ранний ужин улучшает качество жизни
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Бесшумная работа и чистый воздух: секреты идеальной вытяжки
Простая ошибка, которая может сломать ваш холодильник
Привычка давить прыщи приводит к появлению новых прыщей
МРТ головного мозга: правда ли, что оно безопасно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.