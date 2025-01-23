Гнездо сороки из 1500 шипов: необычная находка учёных

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Сороки используют отпугиватели птиц для защиты своих гнёзд

В Антверпене, Бельгия, учёные обнаружили гнездо сороки, в котором было использовано около 1500 металлических шипов, предназначенных для отпугивания других птиц. Этот случай стал первым задокументированным примером, когда птицы применяют такие материалы для защиты своих гнёзд.

"Неприступная крепость" из шипов

Главный автор исследования Ауке-Флориан Химстра назвал находку "неприступной крепостью". Сороки, известные своей изобретательностью и умением защищать потомство, адаптировались к городским условиям, используя:

Металлические шипы, предназначенные для борьбы с птицами.

Колючую проволоку.

Вязальные спицы и другие острые предметы.

Это явление наблюдалось не только в Бельгии, но и в Нидерландах и Шотландии, что подчёркивает адаптивность сорок к антропогенной среде.

Природная находчивость

Химстра, который занимается исследованием использования искусственных материалов в строительстве у животных, отметил, что такой выбор материалов демонстрирует высокую изобретательность сорок. Металлические шипы помогают защитить гнездо от хищников и конкурентов, создавая надёжное укрытие для яиц и птенцов.

Новая достопримечательность

Обнаруженное гнездо стало экспонатом Центра биоразнообразия Naturalis в Лейдене, Нидерланды, где его можно увидеть как пример взаимодействия природы и урбанизированной среды.

Заключение

Этот случай подчёркивает способность птиц адаптироваться к городским условиям, творчески используя материалы, созданные человеком. Находчивость сорок открывает новые перспективы для изучения взаимодействия животных с искусственными объектами.

Уточнения

Соро́ка — птица семейства врановых из рода сорок.



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