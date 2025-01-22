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45 китов пострадали от рыболовных сетей: что делать дальше

2:08
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Учёные призывают объединить усилия для предотвращения запутывания китов

На восточном побережье Австралии в 2024 году зафиксировано не менее 45 случаев запутывания китов в рыболовных сетях и лесках. Учёные призывают к ужесточению контроля за рыболовными снастями и внедрению мер, направленных на снижение таких инцидентов. Эти данные опубликовала газета The Guardian, подчеркнув важность проблемы.

Серый кит на берегу
Фото: www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Серый кит на берегу

Масштаб проблемы

Хотя зарегистрировано 45 случаев запутывания, эксперты уверены, что реальное число значительно выше. В прошлом году спасти удалось лишь 15 животных, что указывает на недостаточную координацию действий спасательных служб.

На фоне миграции 40 тысяч китов вдоль восточного побережья Австралии это количество может показаться незначительным, но учёные считают проблему этической. Запутывание в сетях вызывает у животных истощение, травмы и долгую мучительную смерть, наступающую через недели или месяцы.

Рекомендации учёных

Эксперты настаивают на необходимости:

  1. Разработки безопасных рыболовных технологий, которые не будут представлять угрозу для морских обитателей.
  2. Улучшения программ спасения животных, чтобы оперативно реагировать на инциденты.
  3. Скоординированных действий региональных и национальных организаций для защиты китов и предотвращения их запутывания.

Этический аспект

Проблема запутывания китов выходит за рамки статистики. Это вопрос сохранения экосистем и обеспечения гуманного отношения к животным, которые страдают из-за человеческой деятельности.

Заключение

Скоординированные усилия между учёными, рыболовными организациями и правительственными структурами могут сократить количество случаев запутывания китов и помочь сохранить их популяции. Внедрение инновационных технологий и строгий контроль за рыболовными снастями — это важный шаг на пути к защите морских обитателей.

Уточнения

Рыболовная сеть - плетённое из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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