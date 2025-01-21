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Феномен Деннеля: удивительная адаптация бурозубок

2:04
Интересные Новости

Зачем бурозубки ежегодно теряют часть мозга

Бурозубки — уникальные млекопитающие, которые ежегодно уменьшают размеры своего мозга и внутренних органов, чтобы выжить зимой. Этот удивительный процесс, называемый феноменом Деннеля, помогает бурозубкам экономить энергию в период ограниченного доступа к пище.

Бурозубка
Фото: Own work by Diego Delso is licensed under Wiki Loves Earth 2021.
Бурозубка

Как работает феномен Деннеля

Осенью бурозубки начинают терять до 18 % массы тела и около 25 % массы мозга. Это позволяет значительно снизить энергозатраты, необходимые для поддержания жизни в холодное время года. Вместе с уменьшением мозга сокращаются размеры черепной коробки и внутренних органов, что делает их организм максимально адаптированным к зимним условиям.

Весной, когда пища становится доступной, бурозубки восстанавливают утраченные ткани, достигая прежних размеров, необходимых для размножения.

Уникальные гены и научные открытия

Учёные обнаружили у бурозубок гены, регулирующие метаболизм и неврологические процессы. Эти гены у человека связаны с развитием ожирения и болезни Альцгеймера. У бурозубок же они обеспечивают восстановление нейронов и тканей мозга, а также быстрые реакции на изменения окружающей среды.

Возможное применение для медицины

Потеря массы мозга для человека является смертельно опасной, однако бурозубки демонстрируют, что такой процесс может быть обратимым. Их способность регенерировать утраченные ткани вдохновляет учёных на поиск новых подходов к лечению метаболических и неврологических заболеваний.

Заключение

Ежегодная потеря массы мозга у бурозубок — это уникальная биологическая адаптация, которая позволяет этим млекопитающим выживать в экстремальных условиях. Их особенности могут открыть новые горизонты в медицинских исследованиях и предложить решения для лечения сложных заболеваний.

Уточнения

Бурозубки - род млекопитающих подсемейства бурозубочьи семейства землеройковые.

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Автор Дмитрий Тезнев
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