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Искусственное оплодотворение жирафов: новый шаг в экологии

2:03
Интересные Новости

Впервые эмбрион жирафа получен с помощью искусственного оплодотворения

Впервые учёные достигли успеха в создании и заморозке эмбриона жирафа с помощью искусственного оплодотворения — это событие может стать ключевым моментом в сохранении этих уникальных животных, численность которых стремительно сокращается. Исследование стало результатом совместной работы организации Save The Giraffes и Университета Фри-Стейт.

Жираф
Фото: Own work by Diego Delso is licensed under Wiki Loves Earth 2021.
Жираф

Угроза исчезновения жирафов

Хотя жирафы не так часто упоминаются в списках исчезающих животных, как слоны или носороги, их положение также вызывает серьёзную тревогу. За последние 30 лет численность диких жирафов сократилась на 97 %, и семь из девяти подвидов находятся под угрозой исчезновения. Новые методы репродукции дают надежду на спасение этих изящных копытных.

Инновационные подходы

Проект включает в себя применение уникальных протоколов иммобилизации, которые значительно снижают уровень стресса у животных. Благодаря этим методам ни одно из 75 отловленных животных не погибло, что является значительным достижением.

На следующем этапе учёные планируют первую пересадку эмбриона дикому жирафу, что позволит протестировать возможности восстановления популяций. Этот этап намечен на 2025 год.

Глобальная цель

Цель проекта заключается в разработке стратегии, способной сохранить жирафов в дикой природе. Увеличение генетического разнообразия и обеспечение устойчивого потомства станут важными шагами на пути к спасению этих удивительных животных.

Заключение

Успехи в области репродуктивных технологий открывают перед экологами новые горизонты. Эти достижения внушают надежду на то, что жирафы смогут сохранить своё место в природе, а экосистемы Африки останутся сбалансированными и богатыми.

 

Уточнения

Жира́ф — парнокопытное млекопитающее из семейства жирафовых.

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Автор Дмитрий Тезнев
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