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Осьминог Туркета и его вклад в науку о климате

1:45
Интересные Новости

Осьминог Туркета раскрывает тайны климатических изменений

Может ли ДНК морских обитателей стать ключом к прогнозированию глобальных климатических изменений? Учёные считают, что да. Антарктический осьминог Туркета (Pareledone turqueti), обитающий в ледяных водах, оказался настоящим союзником в изучении последствий изменения климата.

Щупальцы осьминога
Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Щупальцы осьминога

Генетические маркеры прошлого

Исследования показали, что в геноме осьминога содержатся уникальные маркеры, которые фиксировали климатические изменения, происходившие тысячи лет назад. Эти данные особенно ценны для изучения процессов отступления ледников, когда уровень моря стремительно поднимался. Например, в эпоху середины плиоцена и межледникового периода осьминоги Туркета мигрировали между морями Уэдделла, Амундсена и Росса, оставляя следы своих перемещений в ДНК.

Предупреждение о будущем

Данные о прошлых изменениях ледникового покрова имеют практическую ценность. Учёные считают, что нестабильность Западно-Антарктического ледяного щита при текущем глобальном потеплении может привести к катастрофическому повышению уровня моря на 3,3–5 метров. Это предупреждение подчёркивает важность учёта всех факторов, влияющих на таяние льда.

Новые горизонты науки

Работа с генетическим материалом морских организмов, таких как осьминог Туркета, открывает перед учёными новые перспективы. Это не только помогает реконструировать исторические климатические процессы, но и даёт возможность более точно прогнозировать будущие изменения.

Уточнения

Осьмино́ги — самый известный отряд головоногих моллюсков.

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Автор Дмитрий Тезнев
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