Может ли ДНК морских обитателей стать ключом к прогнозированию глобальных климатических изменений? Учёные считают, что да. Антарктический осьминог Туркета (Pareledone turqueti), обитающий в ледяных водах, оказался настоящим союзником в изучении последствий изменения климата.
Генетические маркеры прошлого
Исследования показали, что в геноме осьминога содержатся уникальные маркеры, которые фиксировали климатические изменения, происходившие тысячи лет назад. Эти данные особенно ценны для изучения процессов отступления ледников, когда уровень моря стремительно поднимался. Например, в эпоху середины плиоцена и межледникового периода осьминоги Туркета мигрировали между морями Уэдделла, Амундсена и Росса, оставляя следы своих перемещений в ДНК.
Предупреждение о будущем
Данные о прошлых изменениях ледникового покрова имеют практическую ценность. Учёные считают, что нестабильность Западно-Антарктического ледяного щита при текущем глобальном потеплении может привести к катастрофическому повышению уровня моря на 3,3–5 метров. Это предупреждение подчёркивает важность учёта всех факторов, влияющих на таяние льда.
Новые горизонты науки
Работа с генетическим материалом морских организмов, таких как осьминог Туркета, открывает перед учёными новые перспективы. Это не только помогает реконструировать исторические климатические процессы, но и даёт возможность более точно прогнозировать будущие изменения.
Осьмино́ги — самый известный отряд головоногих моллюсков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.