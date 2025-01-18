Мурена с тёмной окраской: новый вид из эстуарных вод

Учёные описали новый вид мурены, получивший название Uropterygius hades в честь древнегреческого бога Аида (Hades). Рыба обитает в устьях мутных рек Центральной Индо-Тихоокеанской области. Тёмная окраска мурены, позволяющая ей сливаться с грунтом, делает это имя особенно символичным.
Murenа Uropterygius hades демонстрирует редкие адаптации:
Открытие стало случайным результатом экспедиции Национального университета имени Сунь Ятсена, посвящённой изучению другого вида мурен. Uropterygius hades подчёркивает редкость мурен, способных жить в эстуарных зонах с низкой солёностью.
Уникальные адаптации этого вида подтверждают, что биология и экология мурен остаются недостаточно изученными. Это открытие поднимает вопрос о необходимости дальнейших исследований рыб, обитающих в пресноводных и эстуарных средах.
Названная в честь владыки подземного мира, мурена Uropterygius hades напоминает о том, сколько ещё тайн скрывается под мутными водами эстуарных рек. Её изучение открывает новые горизонты в понимании адаптации рыб к экстремальным условиям.
Ти́хий океа́н - самый большой по площади и глубине океан на Земле.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.