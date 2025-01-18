Мурена с тёмной окраской: новый вид из эстуарных вод

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Новый вид мурены назвали в честь бога подземного мира

Учёные описали новый вид мурены, получивший название Uropterygius hades в честь древнегреческого бога Аида (Hades). Рыба обитает в устьях мутных рек Центральной Индо-Тихоокеанской области. Тёмная окраска мурены, позволяющая ей сливаться с грунтом, делает это имя особенно символичным.

Фото: Own work by Diego Delso is licensed under Wiki Loves Earth 2021. Мурена

Уникальные особенности вида

Murenа Uropterygius hades демонстрирует редкие адаптации:

Приспособление к пресноводной среде. Эта мурена обладает меньшими глазами и редуцированными чувствительными порами на голове, что отличает её от других видов.

Эта мурена обладает меньшими глазами и редуцированными чувствительными порами на голове, что отличает её от других видов. Необычное поведение. Рыба зарывается в грунт хвостом вперёд, что, вероятно, связано с роющим образом жизни.

Рыба зарывается в грунт хвостом вперёд, что, вероятно, связано с роющим образом жизни. Избегание света. Мурена предпочитает скрываться в иле и среди мангровых листьев, избегая яркого освещения.

Как произошло открытие

Открытие стало случайным результатом экспедиции Национального университета имени Сунь Ятсена, посвящённой изучению другого вида мурен. Uropterygius hades подчёркивает редкость мурен, способных жить в эстуарных зонах с низкой солёностью.

Значение открытия

Уникальные адаптации этого вида подтверждают, что биология и экология мурен остаются недостаточно изученными. Это открытие поднимает вопрос о необходимости дальнейших исследований рыб, обитающих в пресноводных и эстуарных средах.

Названная в честь владыки подземного мира, мурена Uropterygius hades напоминает о том, сколько ещё тайн скрывается под мутными водами эстуарных рек. Её изучение открывает новые горизонты в понимании адаптации рыб к экстремальным условиям.

Уточнения

Ти́хий океа́н - самый большой по площади и глубине океан на Земле.



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