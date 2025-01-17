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Исследование слуха змей: неожиданные результаты

1:45
Интересные Новости

Змеи способны слышать больше, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что многие виды воспринимают звуки, распространяющиеся в воздухе, а не только вибрации земли, как предполагалось раньше.

Laticauda colubrina, морская змея
Фото: Wikimedia Commons by Elias Levy is licensed under Public domain
Laticauda colubrina, морская змея

Как змеи улавливают звуки

Отсутствие внешних ушей заставляет змей полагаться на чешуйки брюшной части тела, чтобы чувствовать колебания почвы. Однако эксперименты Университета Квинсленда продемонстрировали, что змеи способны реагировать и на звуковые волны в атмосфере.

Лабораторные эксперименты

Учёные провели более 300 тестов с различными видами змей: древесными, наземными, тяжелотелыми удавами и ядовитыми рептилиями. В специально оборудованной лаборатории регистрировались мельчайшие реакции на звуковые колебания. Всего было выявлено девять различных типов поведения, связанных со слуховым восприятием.

  • Поведение питонов. Самки питонов, в отличие от других видов, шли в сторону источника звука. Доктор Кристин Зденек объясняет это их крупными размерами и уверенностью в ночное время.

  • Реакция тайпанов. Эти змеи вели себя настороженно, демонстрируя оборонительные реакции при звуках определённой частоты.

Зависимость от рода и частоты звука

Исследование показало, что около 88 % реакций змей на звук зависят от их видовой принадлежности. Также частота сигнала (в герцах) определяла характер реакции в 3,6 % случаев. Интересно, что реакции на звуки, переданные по воздуху, отличались от тех, что возникали при колебаниях почвы.

Уточнения

Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

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Автор Дмитрий Тезнев
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