Исследование слуха змей: неожиданные результаты

Змеи способны слышать больше, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что многие виды воспринимают звуки, распространяющиеся в воздухе, а не только вибрации земли, как предполагалось раньше.
Отсутствие внешних ушей заставляет змей полагаться на чешуйки брюшной части тела, чтобы чувствовать колебания почвы. Однако эксперименты Университета Квинсленда продемонстрировали, что змеи способны реагировать и на звуковые волны в атмосфере.
Учёные провели более 300 тестов с различными видами змей: древесными, наземными, тяжелотелыми удавами и ядовитыми рептилиями. В специально оборудованной лаборатории регистрировались мельчайшие реакции на звуковые колебания. Всего было выявлено девять различных типов поведения, связанных со слуховым восприятием.
Исследование показало, что около 88 % реакций змей на звук зависят от их видовой принадлежности. Также частота сигнала (в герцах) определяла характер реакции в 3,6 % случаев. Интересно, что реакции на звуки, переданные по воздуху, отличались от тех, что возникали при колебаниях почвы.
Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.