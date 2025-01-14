Почему одни шимпанзе лучше других орудуют инструментами

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Исследование, проведённое учёными Оксфордского университета и Университета Тюбу Гакуин, показало, что шимпанзе обладают значительными индивидуальными различиями в использовании инструментов, например, при раскалывании орехов. Анализ 3882 случаев использования инструментов в Гвинее с 1992 по 2017 годы выявил, что одни особи, такие как 14-летний шимпанзе Пели, демонстрируют выдающееся мастерство, в то время как другие, например, 15-летний Джедже, испытывают трудности с выполнением той же задачи.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Учёные подчеркнули, что уровень мастерства в использовании инструментов у шимпанзе увеличивается с возрастом, однако гендерных различий в навыках не наблюдается. Видеозаписи продемонстрировали примеры обучения, когда взрослая самка Фанле передавала свои знания своему сыну Фланле, обучая его технике раскалывания орехов.

Это исследование открывает новые перспективы в понимании когнитивных способностей шимпанзе и показывает, что их способность использовать инструменты варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик, а также от передаваемого опыта. Такие наблюдения расширяют горизонты наших знаний о том, как шимпанзе адаптируются к сложным задачам и развивают свои навыки.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.



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