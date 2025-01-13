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Удивительные зубы дельфинов и их роль в восприятии мира

1:15
Интересные Новости

Недавние исследования раскрыли удивительные особенности зубов дельфинов, которые играют роль не только в процессе жевания, но и в восприятии окружающей среды. У бутылконосых дельфинов количество зубов достигает 240, что значительно превышает количество зубов у человека. Японская исследовательская команда изучила ткани вокруг зубов этих морских млекопитающих и сделала интересное открытие.

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

Оказалось, что альвеолярная кость дельфинов более губчатая, а зубы расположены довольно свободно. Эти особенности могут свидетельствовать о том, что зубы выполняют сенсорные функции, в том числе помогают дельфинам слышать под водой. Такая структура позволяет дельфинам лучше воспринимать изменения в окружающей среде, что аналогично тому, как кошки используют свои усики (вибриссы) для ощущения окружающего мира.

Кроме того, дельфины обладают уникальной способностью улавливать электрические токи, что считается их "седьмым чувством". Это даёт дельфинам ещё более сложное и многогранное восприятие мира вокруг, делая их сенсорную систему по-настоящему уникальной и высокоэффективной.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие к семейству дельфиновых (Delphinidae).

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Автор Дмитрий Тезнев
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