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Чудеса анатомии черепахи: как работает её панцирь

1:55
Интересные Новости

Задумывались ли вы, что панцирь черепахи — это не просто защитная оболочка, а целый комплекс, играющий ключевую роль в жизни этих уникальных животных? Снаружи он выглядит как непробиваемая броня, но внутри скрывается нечто гораздо более сложное.

Красноухая черепаха
Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красноухая черепаха

Панцирь черепахи состоит из двух частей: верхней, куполообразной (карапакса), и нижней, плоской (пластрона), которая защищает живот черепахи. Эти две части соединяются костными мостиками, образуя прочную и лёгкую конструкцию. Структура панциря включает сросшиеся рёбра, позвоночник и другие элементы скелета, всё это покрыто пластинами из кератина - того же вещества, что и ногти и рога животных.

Что делает панцирь черепахи ещё более удивительным, так это то, что плечевой и бедренный пояса находятся внутри её панциря, а не снаружи, как у других позвоночных. Это анатомическое приспособление позволило черепахам развить свой особенный стиль передвижения, адаптируя панцирь под нужды своего тела.

Не менее интересна и система дыхания черепах. У них нет привычного отрицательного давления для вдоха, как у большинства животных. Вместо этого, для дыхания черепахи используют специальные мышцы, которые помогают втягивать и выталкивать воздух, при этом лёгкие находятся в верхней части панциря, что важно для их плавания.

Интересно, что панцирь черепахи не только защищает её, но и обладает чувствительностью. Внутри панциря есть нервные окончания, благодаря которым черепахи могут чувствовать прикосновения и даже реакцию на струи воды. Так, её панцирь становится не только защитной, но и сенсорной системой, позволяя черепахе взаимодействовать с окружающей средой.

Уточнения

Черепа́хи - отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

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Автор Дмитрий Тезнев
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