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Миграция крабов, которая ставит учёных в тупик: что стоит за этим феноменом

1:56
Интересные Новости

Массовые миграции крабов, которые удивили учёных: загадка Тихого океана

Недавнее открытие биологов потрясло учёных: красные крабы (Pleuroncodes planipes) начали массово мигрировать по дну Тихого океана, оставив специалистов в недоумении. Данные кадры были сняты ещё в апреле прошлого года у подводной горы Ганнибал, но стали известны только недавно.

Краб
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Краб

Что необычного в этих миграциях? Во-первых, крабы образовали необычно большие и плотные стаи, что для них крайне нетипично. Во-вторых, такие массовые перемещения происходят на глубине 355-385 метров, что обычно опасно для этих животных из-за угрозы гипоксии, когда кислорода недостаточно.

Движение крабов на юг — ещё один парадокс. Эти морские жители не могут переносить высокие температуры, а в тёплых водах их тела буквально "взрываются". Но, несмотря на все эти проблемы, крабы все же решили двигаться в сторону Южной Калифорнии. Интересно, что спустя несколько месяцев тысячи этих крабов были выброшены на побережье Сан-Диего, и генетические исследования подтвердили, что это те же самые особи, которые начали путешествие.

Этот феномен вызвал множество теорий среди учёных. Одна из них — s крабы P. planipes могли ранее перемещаться в эти воды, но их путаница с видом P. monodon, обитающим в Южной и Центральной Америке, могла привести к тому, что никто не замечал миграцию. Однако ответ на эту загадку пока так и не найден.

Исследования продолжаются, и группа учёных из Вудс-Холского океанографического института, возглавляемая Хесусом Пинедой, планирует вернуться к подводной горе для дальнейшего анализа изменений в экосистеме и возможных влияний климата.

Уточнения

Кра́бы - инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.

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Автор Дмитрий Тезнев
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