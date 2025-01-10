Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить идеальные чебуреки: секреты сочного теста и начинки
С этого года владельцам грозят штрафы за неосвоенные дачные участки
Как правильно дать собаке таблетку: простые и проверенные методы
Сок бузины улучшает обмен веществ и снижает уровень сахара в крови
Самостоятельный ремонт авто: что мешает автовладельцам сэкономить на сервисе
Шум в ушах и голове: причины, диагностика и лечение
Идеальные сырники: 3 ингредиента, которые решат все проблемы
Лайфхак для стирки полотенец: натуральное решение
Омоложение изнутри: включаем в рацион 8 продуктов для красоты и молодости

Китай повышает охранный статус панголинов до высшей категории

1:30
Интересные Новости

Китай повысил защитный статус панголинов

5 января Китай принял важное решение — повысить охранный статус панголинов, включая местный вид Manis pentadactyla, до высшей категории защиты — класса I. Это решение направлено на усиление мер по сохранению панголинов, которые находятся на грани вымирания из-за бесконтрольной охоты и нелегальной торговли.

Панголин
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Панголин

Причины повышения охранного статуса

Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ Китая разработало новую стратегию, которая включает усиление контроля за популяцией панголинов, организацию рейдов против браконьеров и активизацию просветительской работы среди населения. Мясо и чешуя панголинов традиционно пользовались высоким спросом в Китае, особенно в сфере традиционной медицины.

Изменения в законодательстве

Недавние изменения в законодательстве Китая исключили чешую панголинов из перечня разрешённых компонентов, что стало важным шагом в борьбе с их нелегальным использованием. Это также способствует предотвращению дальнейшего сокращения популяции этих уникальных животных.

Усилия по сохранению биологического разнообразия

Эти меры направлены на обеспечение выживания панголинов и сокращение их численности в дикой природе. Подобные инициативы демонстрируют усилия Китая по сохранению биологического разнообразия и борьбе с браконьерством.

Уточнения

Панголи́ны - отряд плацентарных млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Проверка АКБ: как понять, что батарея прослужит ещё зиму
Авто
Проверка АКБ: как понять, что батарея прослужит ещё зиму Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Последние материалы
Как вернуть бульону прозрачность: два простых ингредиента, которые помогут
С 1 марта 2025 года регистрировать авто можно без ОСАГО: что изменится
Пельмени больше не слипнутся: секрет, о котором все забывают
Как аппендицит может вас застать врасплох: предупреждающие знаки
Просроченная задолженность по кредитным картам в России достигла 491 млрд рублей
Мыши-мутанты - первопроходцы в исследовании эпилепсии
Как продлить жизнь любимым духам и как понять, что с ними уже пора расстаться
Седокова некачественно оплакивает Тимму: продюсер певицы намекнул, что она плохо играет горе от утраты
Акриловая ванна как новая: проверенные методы очистки
Заболевшая невеста Павла Дурова показала смелые эксперименты со своим здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.