Китай повышает охранный статус панголинов до высшей категории

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Китай повысил защитный статус панголинов

5 января Китай принял важное решение — повысить охранный статус панголинов, включая местный вид Manis pentadactyla, до высшей категории защиты — класса I. Это решение направлено на усиление мер по сохранению панголинов, которые находятся на грани вымирания из-за бесконтрольной охоты и нелегальной торговли.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панголин

Причины повышения охранного статуса

Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ Китая разработало новую стратегию, которая включает усиление контроля за популяцией панголинов, организацию рейдов против браконьеров и активизацию просветительской работы среди населения. Мясо и чешуя панголинов традиционно пользовались высоким спросом в Китае, особенно в сфере традиционной медицины.

Изменения в законодательстве

Недавние изменения в законодательстве Китая исключили чешую панголинов из перечня разрешённых компонентов, что стало важным шагом в борьбе с их нелегальным использованием. Это также способствует предотвращению дальнейшего сокращения популяции этих уникальных животных.

Усилия по сохранению биологического разнообразия

Эти меры направлены на обеспечение выживания панголинов и сокращение их численности в дикой природе. Подобные инициативы демонстрируют усилия Китая по сохранению биологического разнообразия и борьбе с браконьерством.

Уточнения

Панголи́ны - отряд плацентарных млекопитающих.



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