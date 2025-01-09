Как морские актинии ловят муравьев: загадка питания хищников

Морские актинии — хищные беспозвоночные, которые часто встречаются в морях и обладают впечатляющими щупальцами для захвата добычи. Однако одна из разновидностей, Metridium farcimen, имеет гораздо меньшие щупальца, что вызвало вопросы у специалистов о том, как они используются для охоты.
Интересно, что эти актинии питаются не только морскими существами, но и муравьями и мухами. Но как им удаётся находить таких необычных жертв? Американский морской эколог К. Уэллс провёл исследование, анализируя кишечник 16 актиний из гавани в штате Вашингтон с помощью метода баркодирования ДНК. Это позволило выявить генетический материал жёлтого земляного муравья Lasius pallitarsis.
Хотя учёные не могут точно объяснить, как именно муравьи попадают в пасть морского хищника, выдвинута теория, которая кажется логичной. Согласно гипотезе, муравьи Lasius pallitarsis участвуют в брачных полётах в августе. Это время, когда муравьи массово летят в поисках партнёра. Некоторые из них могут случайно упасть в воду, где они дрейфуют, пока их не поймает актиния.
Эта гипотеза подтверждается тем, что большинство найденных муравьёв были в этот период времени, что делает её довольно жизнеспособной.
Акти́нии или морские анемо́ны - отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов (Anthozoa).
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