Работать не за деньги: самые оригинальные вакансии в Тасмании

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Австралия ищет звездочётов, охотников за привидениями и выгульщиков вомбатов: необычные вакансии в Тасмании

Тасмания, австралийский штат, запускает оригинальный проект, который привлекает туристов не только возможностью отдохнуть, но и поработать на уникальных вакансиях. В рамках инициативы предлагаются 10 однодневных позиций, которые обещают необычные впечатления, хотя и не оплачиваются. Зато все расходы на билеты, проживание и питание берёт на себя правительство.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вомбат

Самые необычные вакансии

Одна из самых захватывающих позиций — охотник за привидениями, который отправится исследовать паранормальные явления в Уиллоу-Корт, одной из старейших психиатрических больниц Австралии. Для любителей природы и гастрономии предложена вакансия организатора устриц, который будет сортировать моллюсков, очищать их и проводить дегустацию для проверки качества.

Технари и любители железных дорог могут стать машинистами и поработать на паровозе "Линчфорд Экспресс". Для тех, кто предпочитает ночные звёзды, открыта вакансия звездочёта, предоставляющая шанс наслаждаться видом неба Тасмании. А если вы хотите немного романтики с экзотикой, выгул вомбатов — это то, что нужно!

Условия участия

Хотя работа не оплачивается, участники получают возможность ощутить атмосферу Тасмании, а также исследовать её уникальную природу и культуру. Для того чтобы принять участие, нужно подать заявку и объяснить, почему вы хотите попробовать себя в одной из необычных профессий. Все вакансии доступны только для граждан Австралии старше 18 лет.

Этот проект — не просто шанс поработать в необычной сфере, но и креативный способ привлечения внимания к уникальным возможностям для туризма в Тасмании.

Уточнения

Тасма́ния — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове в 240 км к югу от материка Австралии, отделённом от континента проливом Басса.



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