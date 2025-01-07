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Почему пчелы выбирают цветы по качеству, а не количеству

1:29
Интересные Новости

Исследование Университета Пенсильвании раскрыло интересные особенности в поведении пчёл при выборе цветков для сбора нектара. Оказалось, что для разных видов пчёл важны разные критерии при выборе растений. Например, рогатая пчела ориентируется на количество цветков на растении, предпочитая те, которые могут предложить большое количество нектара. В то время как люцерновая пчела-листорезка отдаёт предпочтение цветам с высоким содержанием белков и липидов в пыльце.

Пчела
Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пчела

Эти различия подчёркивают важность понимания потребностей пчёл для эффективного восстановления их популяций и поддержания экосистем. Пчелы играют ключевую роль в опылении сельскохозяйственных культур, но их численность сокращается, главным образом, из-за утраты подходящих цветковых растений.

Для поддержания разнообразия опылителей необходимо учитывать не только количество цветков, но и их питательное качество. Обеспечение пчёл высококачественными растениями поможет разработать более эффективные стратегии управления средой их обитания. Это, в свою очередь, может способствовать увеличению численности пчёл и улучшению сельскохозяйственного производства.

Результаты исследования дают важные рекомендации для защиты пчёл и улучшения продовольственной безопасности через улучшение их среды обитания.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ - вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.

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Автор Дмитрий Тезнев
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