Терморегуляция пингвинов: как они выдерживают жару и холод

1:18 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Пингвины не потеют, как большинство животных, однако у них есть свои уникальные способы терморегуляции, которые помогают им адаптироваться к различным климатическим условиям. Известно 18 видов пингвинов, большинство из которых обитают в холодных регионах Антарктики, но есть и такие, которые живут в жарких местах, например, галапагосский пингвин. Этот вид может выживать при температуре свыше 29 градусов Цельсия благодаря своим особым адаптациям.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Вместо потоотделения пингвины охлаждают своё тело с помощью дыхания. Они вытягивают ласты и начинают тяжело дышать, что похоже на метод охлаждения у собак. Такой способ помогает им сбрасывать лишнее тепло.

Для защиты от жары пингвины наклоняются, чтобы минимизировать попадание солнечных лучей на ноги, и часто ищут тень. Вдобавок, у пингвинов есть надглазничная железа, которая позволяет им выводить излишки соли, поступающие с морской водой, что помогает компенсировать нехватку пресной воды в их среде.

Эти адаптации позволяют пингвинам выживать в самых разных климатических условиях, от ледяных вод до жарких экваториальных регионов.

Уточнения

Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.