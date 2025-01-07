Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетный забор для дачи: практические идеи для экономии
Российские учёные открывают новый путь в лечении рака
OLED телевизор: ваший домашний центр мультимедиа
Салат с морковью и мандаринами: яркий и полезный рецепт для вашего стола
Зимняя поездка без проблем: что обязательно нужно взять в дорогу
Как избавиться от следов праздничного веселья: 6 советов по приведению себя в надлежащий вид
Стало известно, чем может быть опасна чистка организма
Австрийская OMV запустит добычу газа в Чёрном море в 2027 году
Уютный шопинг: топ товаров которые украсят твой январь

Терморегуляция пингвинов: как они выдерживают жару и холод

1:18
Интересные Новости

Пингвины не потеют, как большинство животных, однако у них есть свои уникальные способы терморегуляции, которые помогают им адаптироваться к различным климатическим условиям. Известно 18 видов пингвинов, большинство из которых обитают в холодных регионах Антарктики, но есть и такие, которые живут в жарких местах, например, галапагосский пингвин. Этот вид может выживать при температуре свыше 29 градусов Цельсия благодаря своим особым адаптациям.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Вместо потоотделения пингвины охлаждают своё тело с помощью дыхания. Они вытягивают ласты и начинают тяжело дышать, что похоже на метод охлаждения у собак. Такой способ помогает им сбрасывать лишнее тепло.

Для защиты от жары пингвины наклоняются, чтобы минимизировать попадание солнечных лучей на ноги, и часто ищут тень. Вдобавок, у пингвинов есть надглазничная железа, которая позволяет им выводить излишки соли, поступающие с морской водой, что помогает компенсировать нехватку пресной воды в их среде.

Эти адаптации позволяют пингвинам выживать в самых разных климатических условиях, от ледяных вод до жарких экваториальных регионов.

Уточнения

Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Красота и стиль
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих Аудио 
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Ваш новый любимый пирог: рассыпчатое тесто и сочная начинка
Evolute i-Joy на старте: отечественные батареи и моторы готовы к производству
В Новосибирской области цены на красную рыбу растут, спрос — падает
Как приготовить зольное удобрение: три простых способа
Рецепт для любителей рыбы: паста с тунцом в томатном соусе
Элегантная ванная: 3 идеи для создания современного интерьера
Вот почему считается, что коричневые яйца полезнее белых, и правда ли это
Почему вашей коже нужен ночной уход — 5 убедительных причин
Почему у овец такие необычные зрачки: научное объяснение
Рельефный пресс после 40 лет: это упражнение прокачает мышцы кора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.