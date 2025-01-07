Почему у овец такие необычные зрачки: научное объяснение

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Овцы, как и многие другие травоядные животные, такие как олени и антилопы, обладают уникальной анатомической особенностью — горизонтальными зрачками. Эти зрачки играют важную роль в их выживании, обеспечивая почти панорамное зрение. Благодаря такой адаптации овцы могут видеть практически на 360 градусов, что значительно увеличивает их шансы на выявление хищников.

Фото: pixabay.com by Rudy and Peter Skitterians, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овца

По словам главного исследователя из Калифорнийского университета в Беркли, Марти Бэнкса, горизонтальные зрачки позволяют овцам постоянно отслеживать окружающее пространство. Удлинённые зрачки улучшают восприятие деталей в горизонтальной плоскости, что особенно важно для своевременного обнаружения угроз и ориентации в пространстве.

Примечательно, что у хищников, таких как кошки, зрачки вертикальные, что помогает им точно вычислять расстояние до добычи. В отличие от этого, горизонтальные зрачки, как у овец, обеспечивают максимальную защиту, позволяя животным выявлять потенциальные опасности на расстоянии.

Эти различия в строении зрачков подчёркивают, насколько анатомия животных адаптирована к их образу жизни и экосистемной роли, что свидетельствует о великом разнообразии приспособлений, развившихся в мире животных для обеспечения выживания.

Уточнения

Зрачо́к — отверстие в радужной оболочке глаза позвоночных, через которое в глаз проникают световые лучи.



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