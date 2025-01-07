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Исчезнувшие полинезийские качурки возвращаются: экологическое восстановление острова

1:14
Интересные Новости

Полинезийские качурки, исчезнувшие с острова Камака более века назад из-за инвазивных крыс, теперь вновь начинают возвращаться. Это стало возможным благодаря многолетним усилиям организаций, занимающихся восстановлением дикой природы, которые сделали остров безопасным для этих морских пернатых, находящихся под угрозой исчезновения.

Чайка
Фото: commons.wikimedia.org by Vaaraa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Чайка

Основным шагом в проекте стало избавление острова от крыс, для чего использовались беспилотники. После этого исследователи разработали инновационную стратегию "социального притяжения", применив записи звуков колонии качурок с соседнего острова. В марте 2024 года были установлены звуковые системы, которые начали транслировать эти звуки, и уже к июню на острове были замечены первые птицы.

С учётом того, что в дикой природе численность этих птиц варьируется от 250 до 1000 особей, это является обнадёживающим знаком для восстановления популяции. Команда исследователей надеется, что в будущем численность качурок на острове значительно увеличится, что поможет восстановить экосистему этого региона.

Уточнения

Камака - небольшой островок в архипелаге Гамбье (Французская Полинезия).

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Автор Дмитрий Тезнев
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