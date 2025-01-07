Исчезнувшие полинезийские качурки возвращаются: экологическое восстановление острова

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Полинезийские качурки, исчезнувшие с острова Камака более века назад из-за инвазивных крыс, теперь вновь начинают возвращаться. Это стало возможным благодаря многолетним усилиям организаций, занимающихся восстановлением дикой природы, которые сделали остров безопасным для этих морских пернатых, находящихся под угрозой исчезновения.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaaraa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Чайка

Основным шагом в проекте стало избавление острова от крыс, для чего использовались беспилотники. После этого исследователи разработали инновационную стратегию "социального притяжения", применив записи звуков колонии качурок с соседнего острова. В марте 2024 года были установлены звуковые системы, которые начали транслировать эти звуки, и уже к июню на острове были замечены первые птицы.

С учётом того, что в дикой природе численность этих птиц варьируется от 250 до 1000 особей, это является обнадёживающим знаком для восстановления популяции. Команда исследователей надеется, что в будущем численность качурок на острове значительно увеличится, что поможет восстановить экосистему этого региона.

Уточнения

Камака - небольшой островок в архипелаге Гамбье (Французская Полинезия).



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