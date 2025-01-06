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Как калифорнийские суслики стали хищниками

1:11
Интересные Новости

Калифорнийские суслики, известные как травоядные животные, неожиданно стали хищниками. Исследователи из США сообщили, что в последние годы эти животные начали активно охотиться на мелких млекопитающих, в первую очередь на детёнышей полёвок. Об этом сообщили в статье, опубликованной в Journal of Ethology.

Ранее суслики были известны как травоядные, хотя время от времени и могли поедать насекомых или яйца птиц. Однако летом 2024 года учёные стали свидетелями того, как эти животные активно охотятся на полёвок и даже вступают в драки за добычу. Это отклонение от привычной диеты исследователи объясняют резким увеличением популяции полёвок, что могло стать причиной изменения в поведении сусликов. Таким образом, суслики открыли для себя "новую диетическую нишу", став плотоядными.

Это наблюдение стало неожиданным открытием для зоологов, так как оно показывает, как быстро животные могут адаптироваться к изменениям в окружающей среде и искать новые источники пищи.

Уточнения

Экосисте́ма - основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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