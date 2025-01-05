Ловкость белок: как латерализация влияет на их поведение

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Белки, как и люди, могут быть правшами или левшами. Это открытие стало возможным благодаря исследованиям учёных из Университета Эксетера, которые провели эксперимент с белками, чтобы выяснить, как латерализация (предпочтение одной стороны тела для выполнения определённых задач) влияет на их ловкость.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белка

Для эксперимента учёные взяли тридцать белок, живущих в кампусе университета, и предложили им задачу: они должны были достать орешки, помещённые в узкую трубку. Каждой белке нужно было использовать только одну лапку для того, чтобы достать лакомство. Задача была непростой, ведь для большинства животных использование только одной лапы не является естественным.

Результаты эксперимента показали, что белки, у которых предпочтение одной лапки было явно выражено, сталкивались с трудностями при извлечении орешков. Некоторым животным даже не удалось справиться с задачей. Это поведение напомнило учёным о том, как латерализация влияет и на людей: у большинства людей доминирует одна рука, что влияет на моторные навыки и когнитивные способности.

Таким образом, белки, как и люди, могут быть правшами и левшами, и это влияет на их ловкость и способность выполнять определённые задачи.

Уточнения

Бе́лки - род грызунов семейства беличьих.



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