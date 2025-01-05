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Уникальный феномен: почему глаза северных оленей меняют цвет зимой

2:25
Интересные Новости

Почему северные олени меняют цвет глаз под Новый год

Каждый год, в конце декабря, северные олени переживают удивительный процесс — их глаза меняют цвет с золотистого на темно-синий. Это явление долгое время считалось чудом, но теперь у него есть научное объяснение. Биологи из Тромсё, Норвегия, изучили этот феномен и пришли к выводу, что изменения цвета глаз оленей связаны с уникальными световыми условиями Арктики, где живут эти животные.

Олень
Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олень

Уникальные световые условия Арктики

В Арктике смена дня и ночи происходит особенно резко. В период Рождества в Арктике царят постоянные сумерки, когда солнце не появляется на небе. Пейзаж становится расплывчатым и голубоватым, что стимулирует изменения в глазах оленей. Однако с наступлением весны и приближением лета солнце не заходит совсем, а его лучи, отражённые от снега, становятся настолько яркими, что могут ослепить.

Как происходит изменение цвета глаз

Олени обладают уникальной способностью адаптироваться к таким экстремальным условиям. Зимой их глаза становятся синими, что делает их более чувствительными к свету, но менее чёткими в восприятии. Это связано с анатомической особенностью их глаз, называемой "зеркальцем". Это отражающая поверхность за сетчаткой, которая присутствует у многих ночных животных и помогает им видеть в темноте, отражая свет внутрь глаза.

Что происходит внутри глаза

Изменения цвета глаз происходят не на радужной оболочке, а именно на зеркальце, которое меняет отражающий цвет в зависимости от давления жидкости в глазу. Зимой, когда зрачки оленей расширяются, они поглощают больше света, а давление жидкости внутри глаза увеличивается, что заставляет волокна коллагена сжиматься и менять цвет глаз с золотистого на синий.

Интересные открытия

Кроме того, исследование показало, что из-за постоянного городского освещения в некоторых местах, например, в районе Тромсё, глаза оленей могут становиться зелёными зимой. Это подтверждает, что световые условия оказывают непосредственное влияние на цвет глаз этих животных.

Уточнения

А́рктика - единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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