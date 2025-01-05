Миф о слонах и мышах: что говорит наука

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Правда ли, что слоны боятся мышей

Слонихи и слоны — это самые большие наземные животные, и часто утверждается, что они боятся маленьких грызунов, таких как мыши. Это мнение стало популярным благодаря исследователю поведения слонов, Джошуа Плотнику, и закрепилось в фольклоре и кино. Но действительно ли слоны боятся мышей?

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Что говорят исследования

Хотя слоны и обладают огромной физической мощью, исследования показывают, что они могут испугаться маленьких грызунов, в том числе мышей. Оказавшись в уязвимом положении из-за своих слепых зон перед собой и позади, слоны могут внезапно испугаться движений, происходящих рядом с их ногами.

Реакция на неожиданные движения

Джошуа Плотник утверждает, что слоны пугаются не самого существа, а самого его появления, когда что-то неожиданно пробегает мимо. Это может быть не только мышь, но и собака или змея.

Что насчет азиатских слонов

Азиатские слоны, например, часто живут рядом с королевскими кобрами — ядовитыми змеями, которые могут быть опасны. Несмотря на свою толстую кожу, которая защищает их от укусов, молодые особи остаются уязвимыми, а взрослые рискуют получить укус в хобот. Даже такие могучие животные предпочитают избегать потенциальной угрозы, несмотря на свою силу и размеры.

Уточнения

Слоны - семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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