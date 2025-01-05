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Как исследование показало, что южные гладкие киты могут жить гораздо дольше

1:39
Интересные Новости

Южные гладкие киты могут жить более 130 лет

Недавнее исследование показало, что продолжительность жизни южных гладких китов может значительно превышать ранее предполагаемые сроки. Проанализировав фотографические данные за более чем четыре десятилетия, учёные установили, что медианная продолжительность жизни этих морских млекопитающих составляет 73,4 года. Более того, каждый десятый кит способен прожить до 131,8 лет, что почти в два раза больше предыдущих оценок, которые колебались между 70 и 80 годами.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Что с североатлантическими гладкими китами

Для североатлантических гладких китов продолжительность жизни значительно короче — в среднем 22,3 года, и только каждая десятая особь доживает до 47,2 лет. Учёные связывают это с множеством угроз, таких как рыболовные сети, столкновения с кораблями и изменения окружающей среды, что сказывается на их выживаемости.

Технологии и их роль в исследовании

Методы определения возраста китов были разработаны в середине 20 века, однако к тому времени среди китов уже оставалось очень мало старых особей. Новые данные, полученные в ходе исследования, помогают учёным более точно оценивать продолжительность жизни этих удивительных существ, что может сыграть ключевую роль в разработке эффективных мер по сохранению видов, чьё восстановление может занять сотни лет.

Уточнения

Северный гладкий кит - вид семейства гладких китов, распространённый в северных регионах Атлантического океана.

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Автор Дмитрий Тезнев
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