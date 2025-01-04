Пьют ли рыбы воду, или как они регулируют водный баланс

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Пьют ли рыбы воду

Хотя рыбы обитают в воде, их организмы сталкиваются с особыми трудностями, связанными с поддержанием водного баланса. Для того чтобы выжить, они адаптировались к различным условиям среды обитания, используя уникальные механизмы для потребления и регуляции воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Germano Roberto Schüür, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тилапия

Как обстоят дела у пресноводных рыб

У пресноводных рыб концентрация соли в организме выше, чем в окружающей воде. Это создаёт естественное движение воды в их организм через жабры и кожу, благодаря процессу осмоса. Таким образом, рыбы получают влагу без необходимости пить её. Излишки воды выводятся наружу, чтобы избежать потери солей и сохранить внутренний баланс.

А что с морскими рыбами

Морские рыбы живут в среде с высокой солёностью, где вода постоянно покидает их организм. Чтобы восполнить потерю влаги, они вынуждены активно пить солёную воду. Однако избыток соли может быть опасен, и чтобы предотвратить это, их жабры оснащены специальными клетками, которые эффективно удаляют лишнюю соль, поддерживая оптимальный уровень водного баланса.

Уточнения

О́смос - самопроизвольный перенос (диффузия) растворителя через полупроницаемую мембрану, не пропускающую растворённое вещество.



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