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Как глубина плавания влияет на энергоэффективность морских животных

1:33
Интересные Новости

Морские животные плавают на оптимальной глубине для сбережения энергии

Недавнее исследование, проведённое Университетом Суонси и Университетом Дикина, показало, что морские животные, такие как зелёные черепахи, пингвины и горбатые киты, используют схожие стратегии для экономии энергии во время своих миграций.

Морская черепаха
Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская черепаха

Как морские животные экономят энергию

Исследователи проанализировали глубины плавания этих видов и выяснили, что они передвигаются на глубине, которая составляет приблизительно втрое больше их собственного размера. Это помогает минимизировать сопротивление волн и снижает энергетические потери, позволяя животным экономить силы на долгих миграционных маршрутах.

Технологии отслеживания и точность исследования

Современные технологии отслеживания позволили учёным точно фиксировать глубины плавания морских животных, что ранее было сложно сделать. Результаты подтвердили теоретические прогнозы, согласно которым морские животные адаптировались к оптимальным глубинам для эффективного плавания и минимизации затрат энергии.

Значение для выживания и сохранения экосистемы

Эти открытия подчёркивают важность энергосберегающих стратегий для выживания морских видов. Они могут помочь в сохранении их среды обитания, а также в определении ключевых миграционных маршрутов и мест кормления, что важно для разработки эффективных стратегий охраны морской фауны.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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