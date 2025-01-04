Как глубина плавания влияет на энергоэффективность морских животных

Недавнее исследование, проведённое Университетом Суонси и Университетом Дикина, показало, что морские животные, такие как зелёные черепахи, пингвины и горбатые киты, используют схожие стратегии для экономии энергии во время своих миграций.
Как морские животные экономят энергию
Исследователи проанализировали глубины плавания этих видов и выяснили, что они передвигаются на глубине, которая составляет приблизительно втрое больше их собственного размера. Это помогает минимизировать сопротивление волн и снижает энергетические потери, позволяя животным экономить силы на долгих миграционных маршрутах.
Технологии отслеживания и точность исследования
Современные технологии отслеживания позволили учёным точно фиксировать глубины плавания морских животных, что ранее было сложно сделать. Результаты подтвердили теоретические прогнозы, согласно которым морские животные адаптировались к оптимальным глубинам для эффективного плавания и минимизации затрат энергии.
Значение для выживания и сохранения экосистемы
Эти открытия подчёркивают важность энергосберегающих стратегий для выживания морских видов. Они могут помочь в сохранении их среды обитания, а также в определении ключевых миграционных маршрутов и мест кормления, что важно для разработки эффективных стратегий охраны морской фауны.
Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.