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Как пение птиц помогает людям почувствовать связь с природой

1:18
Интересные Новости

Пение птиц значит для нас больше, чем кажется

Сокращение популяций птиц приводит к угасанию природных звуковых ландшафтов, что оказывает негативное влияние на наше благополучие. Недавнее исследование, проведённое на 21 винограднике в Великобритании, показало, что разнообразие птиц напрямую связано с качеством звукового окружения и самочувствием людей.

Поползень
Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Поползень

Как птицы влияют на наше настроение

Виноградники, где встречаются различные виды птиц, создают более громкие и сложные звуковые ландшафты, что позитивно влияет на ощущения людей, находящихся в этом окружении. Участники винных туров, которые проводили время среди пения птиц, отмечали чувство большей связи с природой и более глубокое удовлетворение от отдыха. В опросах они отмечали, что "погружаются в звуки", наслаждаясь свободой и осознанностью.

Значение сохранения птиц

Это исследование подчёркивает важность сохранения птиц не только как части экосистемы, но и для улучшения здоровья и эмоционального состояния людей. Пение птиц способствует не только радости слуха, но и улучшению общего самочувствия, помогая людям чувствовать себя более связанными с природой.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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