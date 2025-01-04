Изменение климата угрожает толсторогим баранам

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Горные толсторогие бараны страдают от потепления

Изменение климата представляет собой растущую угрозу для популяции толсторогих баранов Сьерра-Невады, обитающих на высокогорьях. Учёные предупреждают, что с увеличением глобальной температуры лавины в местах их обитания могут стать более частыми, что значительно ухудшит выживание этих уникальных животных.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocky_mountain_bighorn_sheep_ram_male_buck_animal.jpg by Biggins Dean, U.S. Fish and Wildlife Service Горный баран

Проблемы с лавинами и изменением снежного покрова

Толсторогие бараны, обитающие на высотах от 3000 до 4200 метров, исторически адаптированы к суровым горным условиям. Однако рекордные снегопады зимы 2022-2023 годов стали катастрофическими для их популяции, унеся жизни как минимум 73 особей.

Что происходит с снежным покровом

Нед Бэр, исследователь из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, подчёркивает, что уменьшение снежного покрова и увеличение числа лавин создают серьёзные проблемы для баранов. Эти животные зависят от снега не только для воды, но и для пищи. С учётом изменения климата ожидается, что снежный покров будет сокращаться, особенно на низких высотах, что приведёт к частым лавинам и увеличению смертности среди животных.

Будущее популяции под угрозой

Учёные обеспокоены судьбой толсторогих баранов, поскольку изменение климата угрожает их существованию. Будущее популяции этих животных остаётся под угрозой, и необходимо искать способы их защиты.

Уточнения

Толсторогий баран - вид парнокопытных из рода баранов, распространён в горах западной части Северной Америки от Канады до полуострова Калифорния.



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