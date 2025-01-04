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Горбатый кит совершил одну из самых длинных миграций среди млекопитающих

1:23
Интересные Новости

Горбатый кит преодолел 13 000 км ради пищи и любви

Горбатый кит, который был впервые замечен в 2013 году у побережья Колумбии, совершил одно из самых длинных миграционных путешествий среди млекопитающих. Он преодолел более 13 000 километров, направляясь в воды Занзибара.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Необычное путешествие

В 2017 году кита вновь увидели в Баия-Солано, а в конце лета 2022 года его обнаружили в водах Индийского океана. Это путешествие оказалось необычным для горбатых китов, поскольку их миграционные маршруты обычно составляют около 8000 километров, и они мигрируют от тропических вод к более холодным кормовым районам.

Причины дальнего путешествия

Одной из причин столь долгого маршрута может быть изменение распределения криля из-за глобального потепления, что заставляет китов искать новые источники пищи. Другой возможной причиной может быть желание найти партнёра, что также объясняет долгую миграцию.

Удивительные возможности китов

Это путешествие подчёркивает невероятные способности морских гигантов адаптироваться к изменяющимся условиям и использовать уникальные миграционные маршруты для выживания.

Уточнения

Горба́тый кит - вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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