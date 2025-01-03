Ежи и изменение климата: как их зимние привычки меняются

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Гибкий подход к спячке помогает ежам приспособиться к изменениям климата

Исследования, проведённые учёными из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, показали, как гибкость в сроках спячки может помочь диким ежам адаптироваться к изменениям климата. В ходе исследования были зафиксированы значительные различия в начале и продолжительности зимней спячки у ежей, обитающих в одной полупригородной зоне.

Фото: Wikipedia by Yuriy75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Африканский декоративный еж

Методы исследования и результаты

Для наблюдений учёные использовали радиотрекеры, чтобы отслеживать поведение ежей на заброшенном поле для гольфа в Уиррале, Англия. Результаты показали, что первый ёж начал спячку в середине сентября при температуре +19°C, в то время как другой впал в зимнюю спячку только в середине декабря, несмотря на морозы до −6°C. Различия в сроках спячки составили до 47 дней.

Адаптация к изменениям климата

Некоторые ежи использовали короткие фазы оцепенения, чтобы искать пищу в перерывах. Это поведение может быть важной адаптацией к изменениям климата, позволяя ежам выживать в условиях, когда традиционные сезонные циклы становятся менее предсказуемыми.

Уязвимость и продолжение исследований

Это исследование также подчёркивает уязвимость европейских ежей, занесённых в Красную книгу МСОП, и их способность адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Учёные продолжают наблюдения, чтобы выяснить, проявляют ли городские ежи ещё большую изменчивость в своих зимних привычках, что может помочь в защите этого вида в условиях глобального потепления.

Уточнения

Ежо́вые - семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.



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