Не генетика, а физика: учёные раскрыли секрет кожи крокодилов

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В Женевском университете учёные сделали неожиданное открытие, связанное с формированием рисунка на коже крокодилов. Ранее считалось, что уникальные полигональные узоры на их коже являются результатом генетических сигналов, однако новое исследование показало, что эти узоры возникают под воздействием механических сил в процессе развития зародышей.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аллигатор крокодил

На начальной стадии развития кожа эмбриона крокодила гладкая, но в процессе роста компрессионное напряжение приводит к образованию складок. Эпидермис растёт быстрее, чем дерма, что вызывает характерные трещины и чешуйки. Учёные провели эксперимент с введением эпидермального фактора роста, что привело к изменению рисунка чешуи на более сложный и полигональный.

Это открытие подчёркивает важность механических сил в эволюционных процессах и создании разнообразных форм без необходимости в новой генетической инструкции. Кроме того, исследование может быть полезным для тканей инженерии, поскольку оно демонстрирует, как генетика и физика взаимодействуют в биологии.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.





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