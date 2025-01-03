Рыбы мигрируют на север: как изменение климата меняет их ареалы

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Исследование Бристольского университета показало, что изменения климата приводят к значительным перемещениям в популяциях пресноводных рыб. В то время как экваториальные виды страдают от потепления, популяции рыб вблизи полюсов увеличиваются, что связано с повышением температуры воды.

Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рыбы в океане

Анализ поведения более 600 видов рыб за период с 1958 по 2019 год показал, что средняя температура воды повышалась на 0,21 градуса Цельсия за десятилетие, что создало новые места обитания для таких мигрирующих видов, как атлантический лосось. Учёные отметили, что виды с крупными размерами тела и миграционным поведением, например, ручьевая форель и северная щука, демонстрируют рост численности в северных водах.

Однако, несмотря на увеличение численности в более холодных водах, потепление может также привести к сокращению популяций рыб на дальних краях их ареалов. Учёные подчёркивают, что для разработки эффективных стратегий сохранения биоразнообразия необходимо учитывать взаимодействие изменения климата с другими факторами стресса, такими как загрязнение и утрата среды обитания.

Уточнения

Пресноводные рыбы - рыбы, которые всю жизнь или значительную её часть проводят в пресноводных водоёмах, таких как реки, озёра или водохранилища, с минерализацией менее 0,05 %.



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