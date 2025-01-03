Рыба-гитара: уникальный скат на грани исчезновения

1:21 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Рыба-гитара (Rhina ancylostoma), также известная как акулий скат, привлекает внимание учёных и экологов благодаря своей необычной внешности и образу жизни. Это уникальное существо с плоским телом и своеобразным хвостом может достигать длины до 3 метров и обитает в Индо-Западной части Тихого океана, предпочитая проводить время у дна и среди коралловых рифов. Хотя костяные шипы рыбы-гитары не подтверждены как средство защиты от хищников, они делают эту рыбу ещё более интересной для изучения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акулий скат

Однако популяция этого удивительного вида находится под угрозой исчезновения. Рыбы-гитары становятся жертвами охоты из-за своих плавников, которые используются в кулинарии, и шипов, востребованных для создания ювелирных изделий, особенно в Таиланде. Согласно исследованию 2023 года, существует малоизвестный рынок шипов, где их используют в качестве сырья для амулетов и колец.

Кроме того, ухудшение состояния коралловых рифов и использование взрывчатых веществ в рыболовстве ещё больше угрожают среде обитания рыбы-гитары. Экологи подчёркивают необходимость срочных защитных мер, чтобы сохранить этот уникальный вид и его экосистему.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.