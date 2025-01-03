Комары: невидимые убийцы, которые уносят миллионы жизней

Хотя акулы и медведи часто считаются самыми опасными хищниками, настоящим убийцей на планете является комар. Каждый год эти крошечные насекомые становятся причиной смерти от 700 000 до 2,5 миллиона человек.
Основная угроза, исходящая от комаров, — это малярия, которая ежегодно уносит жизни около 600 000 людей и вызывает 200 миллионов случаев временной нетрудоспособности, особенно среди детей и беременных женщин. Несмотря на усилия, направленные на борьбу с этой болезнью, она по-прежнему представляет собой серьезную угрозу, особенно в тропических регионах. В последние годы случаи малярии стали фиксироваться даже в странах, где она ранее не встречалась, включая юг Франции и США.
Кроме того, комары являются переносчиками других опасных заболеваний, таких как лихорадка денге и вирус Западного Нила, которые могут вызывать тяжелые осложнения.
С учетом изменений климата распространение этих насекомых может только усиливаться, что делает борьбу с ними еще более важной для обеспечения здоровья человечества.
Маляри́я - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles, вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium.
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