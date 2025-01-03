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Комары: невидимые убийцы, которые уносят миллионы жизней

1:14
Интересные Новости

Хотя акулы и медведи часто считаются самыми опасными хищниками, настоящим убийцей на планете является комар. Каждый год эти крошечные насекомые становятся причиной смерти от 700 000 до 2,5 миллиона человек.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Комар

Основная угроза, исходящая от комаров, — это малярия, которая ежегодно уносит жизни около 600 000 людей и вызывает 200 миллионов случаев временной нетрудоспособности, особенно среди детей и беременных женщин. Несмотря на усилия, направленные на борьбу с этой болезнью, она по-прежнему представляет собой серьезную угрозу, особенно в тропических регионах. В последние годы случаи малярии стали фиксироваться даже в странах, где она ранее не встречалась, включая юг Франции и США.

Кроме того, комары являются переносчиками других опасных заболеваний, таких как лихорадка денге и вирус Западного Нила, которые могут вызывать тяжелые осложнения.

С учетом изменений климата распространение этих насекомых может только усиливаться, что делает борьбу с ними еще более важной для обеспечения здоровья человечества.

Уточнения

Маляри́я - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles, вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium.

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Автор Дмитрий Тезнев
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