Влияние рыболовства на акул и скатов: почему это катастрофа для океана

1:29 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

За последние 54 года более 50 % популяции акул и скатов исчезло из океанов, и основной причиной этого стало чрезмерное рыболовство. Этот тревожный тренд усугубляют другие факторы, такие как деградация среды обитания, климатические изменения и загрязнение воды. Сегодня более 30 % всех хрящевых рыб находятся на грани вымирания, что вызывает серьёзные опасения среди учёных.

Фото: commons.wikimedia.org by Stevelaycock21, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манта

Акулы и скаты играют ключевую роль в поддержании экосистем океанов. Их исчезновение нарушит пищевые цепочки и может оказать разрушительное воздействие на другие виды, что приведёт к долгосрочным последствиям для всей экосистемы. Для того чтобы избежать этих проблем, необходимо снизить нагрузку на рыболовство, установив устойчивые уровни вылова, и улучшить управление природными ресурсами.

В некоторых странах, например, в Австралии и Канаде, уже предприняты успешные шаги для решения этой проблемы. Там были введены научно обоснованные ограничения на вылов акул и скатов. Однако для восстановления популяций хрящевых рыб важно продолжать коллективные действия, включая международное сотрудничество и защиту критически важных мест их обитания. Эти уникальные существа, которые эволюционировали сотни миллионов лет, теперь нуждаются в защите со стороны человека.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.