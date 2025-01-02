Океанская губка, живущая 11 000 лет, раскрывает секреты климата

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Учёные сделали потрясающее открытие о глубинных губках, которые могут жить до 11 000 лет. Одним из самых интересных объектов исследования стала губка вида Monorhaphis chuni, найденная в Восточно-Китайском море. Это существо, длина которого может превышать 2 метра, прикрепляется ко дну океана с помощью огромной спикулы и имеет стекловидный стержень, который растёт по принципу годичных колец деревьев.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губка

Этот стекловидный стержень стал ключом к исследованию климатических изменений. Учёные обнаружили, что, анализируя его, можно проследить изменения температуры воды в среде обитания губки на протяжении тысячелетий. Например, учёные зафиксировали резкие колебания температуры от менее 2 до 6-10 градусов Цельсия, вызванные подводными извержениями. Эти данные представляют собой уникальный "климатический архив", который помогает учёным понять, как менялись океанские условия в разные исторические эпохи.

Открытие подчёркивает важность губок как живых свидетелей истории климата. Их уникальная способность сохранять данные о климате на протяжении тысячелетий предоставляет учёным новые возможности для изучения экосистем океанов и их изменений в ответ на природные катастрофы и другие факторы.

Уточнения

Кли́мат - многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.



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